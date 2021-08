Billie Eilish, la voz de los centennials

No hay artista que capture la experiencia de las generaciones más jóvenes como Billie Eilish.

No hay cantante que capture la decepción, la melancolía, la desilusión, el amor y todas las complicadas emociones de esta generación como Billie Eilish. Joven y talentosa, esta artista ganadora de múltiples premios ya se ha establecido como una de las compositoras más refrescantes y únicas que la juventud tiene para ofrecer en este momento.

Para celebrar a una de las artistas más grandes del pop, traemos una playlist con lo mejor de Billie Eilish. Aquí están todos los grandes éxitos de esta artista, la nueva voz de la generación centennial: desde esos primeros éxitos como Bad guy y When the party is over con los que nos conquistó, y temas más recientes como No time to die y Therefore I am , que nos ayudaron a sobrevivir con ritmo los días de cuarentena.

Y no puede faltar Happy than ever, el nuevo álbum con el que llega a movernos el piso trayendo el sonido de sus inspiraciones, como Julie London y Frank Sinatra.

Anglo sounds, Billie Eilish

Con su icónica voz y una mezcla de sonidos que van desde la electrónica hasta el funk, este álbum trae algunas de las canciones más grandes de su discografía, como la melancólica Your power , la rítmica Lost cause , el sonido synth de NDA .

“Quiero que la gente escuche este álbum y diga ‘¡Por Dios! Yo me siento así. No sabía que me sentía así, pero así es como me siento’”, contó Billie Eilish en una entrevista. “Y con eso, espero que la gente logre hacer un cambio que los vuelva más felices”.

Por eso no se pierda de conocer, explorar y volver a escuchar con esta lista de reproducción el sonido de Billie Eilish, una artista como ninguna otra.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.