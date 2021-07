Billie Eilish, la voz de una generación

Pese a ser tan joven, Billie Eilish es una de las artistas pop más grandes de nuestros tiempos. ¿Qué hace su sonido y sus letras tan especiales?

En el 2019, Billie Eilish ya posicionó como el nuevo sonido del pop. Era una voz fresca, enigmática, llena de personalidad y que no tiene miedo de hablar de sus tristezas, de momentos de felicidad y burla salpicados por notas agridulces en sus letras y ritmos; esta fue la voz que nos trajo canciones como Bad guy y When the party is over , todas en un álbum que le valieron cinco premios Grammy. ¡Y todo esto antes de cumplir la mayoría de edad!

Desde entonces, en medio de un ascenso vertiginoso a la fama y dos años de pandemia, Billie Eilish se ha convertido en una de las voces más representativas de nuestra generación. Para conocer y disfrutar de su música única, traemos una playlist con lo mejor que tiene para ofrecer esta artista: desde sus primeros éxitos como la divertidamente malvada You should see me in a crown , hasta su creación para la más reciente película de James Bond No time to die ; desde su agresivo éxito pop Therefore I am , hasta sus más recientes creaciones hechas para su nuevo álbum, como la melancólica Your power y el ritmo irresistible de Lost cause .

Millenial sounds, Billie Eilish

Con un nuevo álbum asomándose en el horizonte y sin que haya señal de que esta artista vaya a bajar su ritmo creativo, estamos convencidos de que Billie Eilish nos dará años y años de pop como ningún otro: extraño, lleno de ritmo, con letras cautivadoras. ¡Y puede escucharlo todo en esta selección musical que hemos armado para usted!

