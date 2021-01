Billie Eilish y Rosalía se unen en «Lo vas a olvidar»

0 0

Las estrellas ganadoras de premios GRAMMY Billie Eilish y Rosalía se unen en la canción ‘Lo Vas A Olvidar’.

Esta fascinante nueva colaboración – ya está disponible en todas las plataformas digitales – se estrenó a principios de esta semana en el tráiler oficial de la exitosa serie de HBO EUPHORIA y se escuchará en el episodio especial «Part 2: Jules» que se emitirá el próximo 24 de enero. El videoclip oficial de la canción fue dirigido por el premiado Nabil y protagonizado por Billie Eilish y Rosalía.

Por otra parte, la cantante y fenómeno pop de 19 años, Billie Eilish, añade a su récord histórico de Grammys de 2020 cuatro nuevas nominaciones para la 63º entrega anual de Premios Grammy 2021. Billie Eilish fue nominada en cuatro categorías por su canción «Everything I Wanted» (Canción del año, Grabación del año, Mejor interpretación pop solista) y el tema oficial de James Bond «No Time To Die» (Mejor canción escrita para medios visuales). La 63º entrega anual de los premios GRAMMY® tendrá lugar el 14 de marzo y se emitirá a través de CBS. El próximo mes se estrenará en todo el mundo su esperado documental, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.” Drigido por el premiado cineasta R. J. Cutler, la película se estrenará en cines a través de NEON y a nivel mundial en Apple TV+ el 26 de febrero de 2021.

Rosalía, por su parte, que se ha pasado gran parte del año pasado inmersa en el proceso creativo de escribir y grabar su esperadísimo próximo álbum, cerró el 2020 por todo lo alto liderando el grupo de ganadores de LATIN GRAMMYS por segundo año consecutivo y colaborando con Travis Scott, Bad Bunny y the Weeknd, y convirtiéndose en la primera artista musical que solo canta en español protagonista de la PORTADA de VOGUE en Estados Unidos, y la edición de enero de 2021 de «Vogue Values» fotografiada por Annie Leibovitz.

La semana pasada, la Revista Rolling Stone declaró que su próximo larga duración es «uno de los álbumes más esperados de 2021».