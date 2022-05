Aclamada por la crítica y el público, la serie Black Mirror se prepara para su sexta temporada en Netflix, según fuentes citadas en la revista Variety. Actualmente, los productores estarían en busca de actores para conformar el reparto y se confirmó, sin dar más detalles, que los nuevos episodios mantendrán el concepto que ha formado parte del proyecto durante10 años.

La quinta, y hasta el momento última temporada de Black Mirror, se estrenó en 2019 con tan solo tres episodios. Desde Variety se asegura que la sexta temporada tendrá más episodios que su antecesora. Inclusive se estaría pensando en capítulos más largos y con enfoque más cinematográfico, como si se tratase de una película individual.

Esta noticia sorprende a los fanáticos de la serie dado que Charlie Brooker, su creador, llegó a afirmar hace un par de años que no estaba seguro de si Black Mirror tenía un futuro después de su quinta temporada. «Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de esas», dijo, refiriéndose a la pandemia del coronavirus.

De hecho, sobre la pandemia, Brooker lanzó ‘Death to 2020’, un falso documental que intentó parodiar sucesos mundiales como la pandemia y las elecciones de EE.UU. Al momento no se sabe cuándo llegarán los nuevos capítulos de Black Mirror, sin embargo, la expectativa es alta ya que en las anteriores temporadas, las historias distópicas han contado con participaciones de alto nivel. Actores como Jesse Plemons, Miley Cyrus, Anthony Mackie, Alex Lawther y Daniel Kaluuya han formado parte del elenco.

