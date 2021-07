Bob Odenkirk envió un mensaje tras sufrir un colapso en plena grabación

El pasado 27 de julio de 2021, se reportó que el actor Bob Odenkirk, quien protagoniza ‘Better Call Saul’, se desplomó en el set de grabación.

Tras su colapso, Odenkirk fue llevado a un hospital de Albuquerque para recibir atención médica y especializada. En la casa de salud lo estabilizaron y al parecer pudieron controlar la situación.

Dos días después de su colapso, Odenkirk envió un mensaje a todos sus seguidores en el que detalló que el problema que le ocasiono el colapso fue relacionado al corazón.

“Tuve un pequeño ataque al corazón. Pero estaré bien gracias a Rosa Estrada y a los doctores que supieron cómo arreglar la obstrucción sin cirugía”, escribió el actor de “Breaking Bad”, en su cuenta de Twitter.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.