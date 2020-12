‘Bolillo» Gómez dice que no es un entrenador «obsoleto»

0 0

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez advirtió en su regreso al fútbol colombiano que no se considera un entrenador obsoleto y que quiere devolverle al Deportivo Independiente Medellín su esencia en la temporada 2021 con «fútbol bien jugado y elaboración».

Durante su presentación como nuevo técnico del DIM, al que ya dirigió entre 2012 y 2013, Gómez hizo una defensa del trabajo de los técnicos colombianos, a los que ve vigentes.

«El fútbol no cambia. No hay técnicos obsoletos», aseguró el exselecionador de Colombia, Ecuador y Panamá, para luego agregar: «Yo no creo que el ‘Maestro’ Tabárez sea obsoleto, no creo que ‘Pacho’ (Maturana) sea obsoleto ni creo que yo sea obsoleto».

Bajo esa apreciación, que expuso en una rueda de prensa presencial en el estadio Atanasio Girardot, ‘Bolillo’ ironizó sobre el tema al indicar que fue «grandioso que un técnico obsoleto llevara a Panamá a un mundial».

Ahondó en ello al manifestar que el nuevo cuerpo técnico del conjunto rojo «no está pasado de moda» porque sus colaboradores son estudiantes y él es «un hombre de experiencia».

Sobre el nuevo reto que asume, el entrenador de 64 años comentó que no tiene una «varita mágica», pero que intentará darle un estilo, que asocia con volver a las raíces del club, las que conoció a profundidad en su etapa como futbolista.

«Es un compromiso muy lindo. Espero poner al Medellín en los puestos importantes del fútbol colombiano y competir en un futuro en torneos internacionales», afirmó el estratega.

Aseguró que buscará hacer el fútbol que «siente el futbolista colombiano y antioqueño», y por ello se rodeó de colaboradores oriundos de la región como sus asistentes Édgar ‘Pánzer’ Carvajal, Óscar Pérez y su hijo Daniel Gómez.

«Medellín tiene un estilo desde hace mucho tiempo atrás. Estuve con grandes jugadores como Juan José Pizzuti y con un técnico grandioso como Luis Cubilla, que fue el que nos enseñó a ‘Pacho’ y a mí todo este trabajo que hemos hecho. Nosotros vamos a tener un orden, equilibrio y mucho balance. Esperamos tener jugadores con una buena elaboración, porque eso nos ha caracterizado y nunca pasa de moda», declaró el Bolillo.

En cuanto al proyecto que adelantará, precisó que pese a firmar contrato por un par de temporadas, aspira a quedarse más tiempo y dejar un legado en la institución a la que llevó a la final de la liga colombiana en 2012.

Incluso reveló que le expresó a Raúl Girado, máximo accionista, del ‘Poderoso’, que hicieran «un proceso a cinco años, le firmo por dos años y no me vaya a echar en el primer año porque va a ser muy duro con un equipo en construcción».

Bolillo Gómez, que espera contar al menos con siete refuerzos, reconoció que llega al equipo en un momento complejo, reflejado en la salida de tres técnicos en un año. Sin embargo, recordó que «nunca me han llamado de equipos sin problemas. Me llaman para solucionarlos».

RUEDA Y EL CAPÍTULO QUE CERRÓ CON COLOMBIA

Por último, ‘Bolillo’ Gómez se refirió a la selección Colombia y a los nombres que suenan para suceder al portugués Carlos Queiroz, un tema sobre el que reflexionó al señalar que «estamos traicionando nuestro fútbol», y se decantó abiertamente por su compatriota Reinaldo Rueda para el cargo.

«Lo de Reinaldo es excelente. Es un gran técnico. Su preparador físico es excelente y Bernardo Rendín es alumno nuestro. Y ese es el técnico para la Selección. No sé si ya arreglaron o va a venir, pero ese es el técnico. Todo el apoyo para él», enunció el entrenador.

En medio de la charla, aprovechó para dejar claro que no está interesado en el regresar al banquillo del combinado tricolor tras salir en 2011 por un escándalo.

«Yo no quiero volver a la Selección Colombia. Yo no supero eso en muchos aspectos. Mi esposa me ha ayudado mucho, me ha protegido, lo mismo que mis amigos», confesó Gómez. EFE