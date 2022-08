Bombardeos israelíes contra Gaza y cohetes de la Yihad Islámica contra Israel

Israel continuó el sábado sus ataques aéreos en Gaza, desde donde la organización Yihad Islámica respondió con disparos de cohetes, en la más grave escalada de violencia en el enclave palestino desde la guerra de mayo del año pasado.

Lo que comenzó el viernes como una «ofensiva preventiva» israelí mediante ataques aéreos sobre la Franja de Gaza, se ha convertido en el repunte de violencia más grave en la zona desde la escalada de violencia de 2021.

El ejército israelí informó de que había matado el viernes a 15 combatientes de la Yihad Islámica en los ataques dirigidos principalmente contra sitios de fabricación de armas.

Sin indicios de un alto el fuego, las víctimas se elevaron a 24 muertos, todos palestinos, y más de 220 heridos. El ministerio de Sanidad de Gaza informó que entre los fallecidos hay «una niña de 5 años».

El sabado, las fuerzas israelíes anunciaron la detención de 19 integrantes de la Yihad Islámica en allanamientos en Cisjordania.

Un comunicado del ejército indicó que soldados y agentes del organismo de seguridad Shin Bet detuvieron a 20 personas en Cisjordania «de los cuales 19 son operativos asociados a la organización terrorista palestina Yihad Islámica».

El primer ministro israelí, Yair Lapid, indicó que la operación estaba dirigida «contra una amenaza inmediata».

La Yihad Islámica, incluida en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), confirmó la muerte de uno de sus líderes, Tayseer al Jabari ‘Abu Mahmud’.

New Video: IDF of strike which killed Palestinian Islamic Jihad military commander in northern Gaza Tayseer al-Jabari pic.twitter.com/M5ut1zmcTQ