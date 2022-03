Boris Johnson presentará plan para «detener» a Putin

El primer ministro británico, Boris Johnson, presentará un «plan de acción» internacional para «detener» la invasión rusa a Ucrania y multiplicar los encuentros diplomáticos los próximos días en Londres, informó el sábado su despacho.

Tras una ola de sanciones occidentales «sin precedentes» contra los intereses rusos por la ofensiva miliar en Ucrania, Johnson va a apelar a la comunidad internacional a renovar «su esfuerzo concertado» contra Moscú mediante un «plan de acción de seis puntos», que deberá detallar el domingo, indicó Downing Street en un comunicado.

The Kremlin claims ‘strikes are carried out only on military targets’, yet civilian buildings are being targeted. The UK has galvanised allies to refer atrocities in Ukraine to the International Criminal Court https://t.co/Kzh7ffktj9 pic.twitter.com/zs4WhW38Yh