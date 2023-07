En medio de un proceso electoral con tiempos tan ajustados, las organizaciones piden mayores garantías de transparencia al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Apuntan a que lo óptimo habría sido realizar una auditoría al sistema informático, pero el tiempo juega en contra. Sin embargo, pese a ello anuncian que harán un mayor control a sitios electorales y aseguran que lo que les preocupa el sistema informático.

Los colectivos apuntan a que el CNE debería dar más garantía a la ciudadanía. Ruth Hidalgo, directora de Corporación Participación Ciudadana, sostuvo que el software informático que va a contar los votos el día de las elecciones debe ser un sistema a toda prueba.

El pedido especial es que este sistema no sea factible de hackeo, que no pueda ser corrupto ni corrompido, que no pueda ser dañado ni que sea accesible ante cualquier interés particular. Que lo óptimo sería una auditoría a dicho sistema.

Sin embargo, para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, esta es una solución extemporánea, pues para ello se requería nombrar peritos especializados.

Para el experto el CNE debería tomar otra medidas como no escanear las actas que salen de las Juntas Receptoras del Voto, sino que pasen directamente a la Junta Provincial Electoral.

«De esta manera aseguramos de que no va a ingresar al centro de computo del Consejo Nacional Electoral actas que no han sido escrutadas legalmente, y evitamos cualquier manipulación», sostuvo Oleas.

