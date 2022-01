Boxeador le da un puñetazo al árbitro en una pelea de pesos pesados

Un boxeador de peso pesado ucraniano le dio un puñetazo al árbitro tras detener la pelea durante su combate disputado este sábado contra Victor Vykhryst, conocido también como Viktor Faust.

Durante la pelea se registraron cinco derribos , sin embargo, tras una nueva caída de Kiladze en el segundo momento, el arbitró Samuel Burgos decidió detenerla y otorgar la victoria a Faust

Según recoge el medio RT, Kiladze se mostró descontento con la decisión y reaccionó dando un puñetazo al árbitro. «¿Qué está mal contigo, hombre?», le preguntó entonces Burgos

Ref was laughing after the fight… He's gonna tell everyone he took a punch from a pro boxer for the rest of his life! LMAO pic.twitter.com/tzxa19armO