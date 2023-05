Brighton busca un triunfo ante Manchester United en la Premier League

El Brighton & Hove Albion, de los ecuatorianos Moises Caicedo, Pervis Estupiñan y Jeremy Sarmiento, recibe al Manchester United este jueves 4 de mayo de 2023. Este encuentro es clave para las gaviotas en la Premier League.

Este partido postergado es válido por la fecha 28 del campeonato inglés y se jugará en el American Express Comunity Stadium a las 14:00 (hora de Ecuador). El ‘Ecuabrighton’ necesita sumar para seguir con sus aspiraciones a torneos internacionales.

Actualmente, los dirigidos por Roberto De Zerbi son octavos con 52 puntos en la tabla de posiciones, a solo dos puestos de clasificación. Resultados que puede obtener pues el club londinense acumula algunos juegos postergados.

Los diablos rojos alinearía con: De Gea, en el arco; Shaw, Dalot, Lindelof y Wan Bissaka, en el bloque defensivo; Casemiro, Sabitzer y Bruno Fernandes, en el medio campo y dejar en la frente de ataque a Rashford, Antony y Sancho.

Mientras que el Brighton saldría al campo de juego con: en el arco Sánchez; Joel Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster y Pervis Estupiñán en la defensa; Pascal Gross, Moisés Caicedo, Solly March, Alexis Mac Allister y Kaoru Mitoma como volantes; y Danny Welbeck comandará el ataque.

