¿Por qué Britney Spears no quiere regresar a la música?

La cantante estadounidense Britney Spears sorprendió a sus fans tras revelar que no está lista para retomar su carrera musical.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió su sentir y aseguró que “no quiere presionarse”.

Esto, pese a que en noviembre consiguió su libertad, tras 13 años bajo una tutela que la obligó a dejar de tomar sus propias decisiones.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!”, escribió la “Princesa del Pop”

También confesó que llegó un punto en el que su música sólo beneficiaba a su familia, pues ellos disfrutaban principalmente de las ganancias.

Britney tiene una fortuna valorada en casi 60 millones de dólares.

