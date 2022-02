Brutal pelea se desata en restaurante luego que se acabara la carne￼

En Estados Unidos, Pensilvania, de desató una brutal pelea entre los comensales de un buffet o tenedor libre , tras que el restaurante se quedara sin carne para ofrecerles

La pelea fue grabada por un visitante del local, en el video se aprecia a una multitud de clientes lanzándose puñetazos y sillas, incluidas las de bebé, mientras otros intentaban ponerse a salvo.

Además, se puede visualizar a los empleados del buffet Golden Corral intentando calmar los ánimos, mientras un niño estaba llorando.

El internauta que subió el video a redes sociales manifestó lo siguiente:

«Hubo escasez de bistec y hubo dos partes involucradas y una familia cortó frente a otra familia (…) Se estaban tomando su tiempo y se quedaron sin bistec y hubo un intercambio acalorado en las mesas»

Información preliminar indica que la pelea se habría producido específicamente luego que un cliente se adelantara a otro para poder conseguir bistec, justo antes de que se acabara, lo que derivó en la trifulca.

Por la gravedad del incidente se notificó a las autoridades locales , por lo que llevan un investigación a cabo

Según el medio internacional, New York Post, hubo heridos menores registrados en el incidente

After Church High Cholesterol and Saturated Fat Smackdown at the Golden Corral

P1 pic.twitter.com/wkse27UprD