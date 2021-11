Bufé impide la entrada a un cliente por comer demasiado

Kang es un conocido ‘bloguero’ de comida que se volvió protagonista de una noticia con un bufé de la localidad de Changsha en China.

El joven Kang fue impedido de entrar a un bufé libre del que era cliente frecuente porque su administración consideró que las veces anteriores en las que asistió comieron demasiado.

Según el portal de noticias RT, Kang “dijo que durante su primera visita comió 1,5 kilogramos de manitas de cerdo y hasta 4 kilogramos de gambas la segunda vez que acudió al local. El cliente calificó la decisión del restaurante de «discriminatoria»”.

En una entrevista televisiva Kang dijo que tiene la capacidad de comer mucho y preguntó de forma irónica ¿es un defecto?

El dueño del bufé libre no dejó que Kang entrara porque su forma de comer representa grandes pérdidas para el local y detalló que el joven comensal tiene la capacidad de comer toda la bandeja de manitas de cerdo o beberse entre 20 y 30 botellas de leche de soja, lo que significa que el local de comida libre terina perdiendo cientos de yuanes.

El grupo de asesoría legal del local de comida sostiene que la ley faculta a un dueño de este tipo de negocios a impedir el ingreso de un cliente en específico. Como esta decisión no representa pérdidas para el ‘cliente’, no atenta a sus derechos y no podría ser considerada acción discriminatoria.