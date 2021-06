Buffon vuelve al club que lo vio nacer como futbolista en Italia

El mítico portero Gianluigi Buffon aún tiene talento para entregar en las canchas de Italia y el Parma Calcio, anunció su vinculación.

El Parma Calcio es el equipo en el que Buffon se formó y se convirtió en una plataforma para que el portero italiano legara hasta los clubes más grandes e incluso gane una Copa del Mundo con la Selección de Italia.

Buffon se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo y el club en el que más destacó fue la Juventus de Turín. En total en su carrera, además de la Copa Mundial, Gianluigi ganó una Copa de la Uefa, 11 campeonatos de Italia y una Liga 1, cuando jugó para el PSG.

El club Pama Calcio anunció el regreso de Buffon con un video como de película y además detalló que el aporte del portero ayudará al equipo a volver a la serie de privilegio del fútbol italiano, pues esta temporada le tocará jugar en la segunda tras descender.

«Vamos a devolver este legendario club al lugar que le corresponde», dijo el presidente del Parma, Kyle Krause. «Estamos orgullosos de poder contar con él. Verlo regresar al club donde comenzó su increíble carrera será algo hermoso, y sabemos que aún quedan más páginas por escribir en su historia», agregó el gerente deportivo de la entidad, Javier Ribalta.

Buffon tiene 43 años de edad y jugará por dos temporadas más en canchas italianas.

