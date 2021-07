Cadena de televisión surcoreana se disculpa por cobertura ofensiva en la inauguración de Tokio 2020

El presidente de la cadena de televisión surcoreana Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) se disculpó hoy públicamente por la cobertura que el canal realizó de la inauguración de Tokio 2020, en la que utilizó algunos estereotipos ofensivos para referirse a determinados países.

«Como principal ejecutivo responsable del contenido de MBC, ofrezco mis más sinceras disculpas con la cabeza gacha a aquellos que tuvieron que padecer nuestra descuidada e imprudente cobertura y a los televidentes a los que decepcionamos», dijo en rueda de prensa el presidente de la entidad, Park Sun-jae, tras ofrecer tres sentidas reverencias.

En la ceremonia de apertura, durante el desfile de todas las delegaciones nacionales presentes en Tokio 2020, la cadena de televisión surcoreana acompañó la aparición de cada una de ellas con una serie de textos e imágenes que supuestamente debían ser representativas de cada país.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld