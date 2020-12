Cafú habla de la posibilidad de unir a Messi, Neymar y Mbappe en PSG

2 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 33 Segundos

El brasileño Cafú, excampeón del mundo, comentó sobre el impacto que tendría un PSG con Neymar, Mbappe y un posible Messi.

Cafú considera que un posible traspaso haría que la unión de Lionel Messi con Neymar y Kylian Mbappé convierta a PSG en un «equipo prácticamente imbatible».

Esta opinión llega en medio de especulaciones sobre el futuro del 10 argentino, cuyo interés es salir de Barcelona y buscar nuevos aires.

Ya intentó marcharse en agosto pasado, y luego de un acuerdo por imposibilidades legales, continuó un año más en el club catalán.

Cuando falta poco para que termine el año, y que Messi pueda empezar a escuchar ofertas en el 2021, llegaron declaraciones de Neymar.

Neymar abre las puertas

El brasileño dijo después de la victoria del PSG en la Champions que quiere volver a jugar junto al rosarino: «El año que viene tenemos que jugar juntos».

Y en su más reciente declaración, Neymar afirma que no tiene ninguna intención de salir de PSG. Todo esto, mientras los directivos del club parisino intentan crear una atmósfera alrededor de Mbappe.

De hecho para que el francés se quede, medios internacionales indican que el PSG intentará traer a Pogba con quien Mbappe tiene muy buena relación.

En medio de los cabildeos, surge la versión de Cafú, el exlateral brasileño que describe a Messi como un «fenómeno».

El equipo a vencer

«Sería fenomenal. No me gustaría jugar contra ellos. Jugar contra Messi, Mbappé y Neymar no saldría bien. Sería un trío realmente fuerte. Obviamente, no sé si Messi irá al PSG, ese es el rumor que corre actualmente», dijo Cafú a Stats Perform News, cortesía de Nissan.

«Pero si Messi se uniera a Mbappé y Neymar, el PSG causaría muchos problemas a muchos clubes. Definitivamente se convertirían en el equipo a vencer en el mundo», añadió.

«El equipo del PSG crea la atmósfera en la que Neymar se siente realmente como una de las piezas más importantes. Creo que el PSG no dejará pasar esta oportunidad, lo intentarán todo para que el equipo y Neymar ganen la Champions», sentenció.

Neymar Jr. habla sobre su continuidad en el París Saint-Germain