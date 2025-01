Actualizado 11:00

Redacción Teleamazonas.com |

El ChatGPT, la aplicación de inteligencia artificial, se cayó a nivel mundial este jueves 23 de enero de 2025. Este fallo se reportó en redes sociales un mes después de los problemas presentados en la plataforma.

La plataforma Downdetector, que monitorea las interrupciones de sitios web y aplicaciones, mostró un aumento de reportes de usuarios que tienen problemas con la herramienta desde las 06:00. Sin embargo, el servicio a empezado a restaurarse cerca de las 10:40.

Los usuarios que intentaron acceder no pudieron hacerlo y en su lugar encontraron la página con el mensaje: ‘Bad Gateway‘, que se traduce como «puerta de enlace incorrecta o defectuosa».

La empresa estadounidense OpenAI, propietaria de ChatGPT, se pronunció en su página web sobre el estado que la aplicación. Primero, informó que se encontraba experimentando «tasas de error elevadas» y los inconvenientes están en investigación.

Dos horas después de la caída, la compañía confirmó que detectaron el problema y que «se ha implementado una solución«, sin dar mayores detalles de lo ocurrido. Además, aseguró que se encontraban monitoreando para detectar problemas adicionales.

HackManac, empresa de ciberseguridad que se especializa en el análisis de amenazas, indicó en sus redes sociales que los problemas presentados se deberían a un ciberataque, atribuido al grupo hacktivista MR HAMZA.

«La aplicación ChatGPT y su sitio web oficial están siendo atacados actualmente como parte de operaciones cibernéticas internacionales. Por ahora no podemos verificar la autenticidad de estas afirmaciones», puntualizó en su cuenta de X.

No obstante, ni las cuentas oficiales de ChatGPT ni de OpenAI han revelado las causas de la caída a nivel mundial.

The hacktivist group MR HAMZA claims that "ChatGPT app and its official website are currently under attack as part of international cyber operations"



For now we cannot verify the authenticity of these claims https://t.co/qFUGiLLYgC pic.twitter.com/Xp9LqJwKPQ