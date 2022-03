Caleb Ewan se impuso en la tercera etapa del Tirreno-Adriático

El australiano Caleb Ewan se impuso al esprint en la 3ª etapa de la Tirreno-Adriático, entre Murlo (Toscana) y Terbi (Umbría). Fueron 170 km completamente llanos, en una jornada en la que el italiano Filippo Ganna mantuvo el liderato de la prueba.

Caleb Ewan (Lotto), que no había podido meterse en el esprint del martes, se tomó la revancha este miércoles. Superó al francés Arnaud Démare (Groupama), que fue el que lanzó la batalla final pero no pudo mantener el ritmo hasta la línea de meta.

El neerlandés Olav Kooij (Jumbo), segundo el martes, acabó tercero, por delante de otro francés Nacer Bouhanni (Arkéa) y del belga et Tim Merlier (Alpecin), vencedor de la etapa precedente.

En la clasificación general, Ganna sigue líder con 11 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y 14 sobre el esloveno Tadej Pogacar.

