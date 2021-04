El calendario de partidos de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigraPro) sufre modificaciones debido a la medida del Toque de Queda decretada por la presidencia de la República. Principalmente las fechas 6 y 7, de la Serie A, son las que cambian para ubicarse en un horario que no sobrepase las 20:00, hasta el próximo viernes 9 de abril

Por lo tanto, los encuentros de este sábado 3 y domingo 4 de abril se jugarán más temprano: Es así que, el partido entre Delfín vs Deportivo Cuenca se queda para las 12:15. El de Liga Deportiva Universitaria vs Mushuc Runa está previsto para las 14:30 y el de Barcelona S.C. vs Independiente del Valle a las 17:00.

Con los mismo horarios, se contempla el partido entre el Orense vs Manta a las 12:15 de este domingo. Posteriormente se llevará a cabo el encuentro entre el 9 de Octubre vs Aucas a las 14:30 y el del Técnico Universitario vs Guayaquil City a las 17:00.

En cuanto a la fecha 7 de la Serie A, los partidos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jueves 8 de abril

Mushuc Runa S.C. vs Olmedo (14:30)

Deportivo Cuenca vs Barcelona S.C. (17:00)

Viernes 9 de abril

Manta F.C. vs Técnico Universitario (17:00)

Sábado 10 de abril

Independiente del Valle vs Universidad Católica (12:15)

Macará vs 9 de Octubre F.C. (14:30)

Emelec vs Liga Deportiva Universitaria (17:00)

Para precautelar la bioseguridad de los jugadores, los partido contarán con estrictos protocolos sanitarios, los cuales se han venido implementando desde el reinicio del Campeonato Nacional. Asimismo, los cotejos se desarrollarán sin la presencia de fanáticos en los estadios.

Fuente | Liga Profesional de Fútbol del Ecuador/