Cámara de vigilancia capta como disparan al paseador de perros de Lady Gaga

El portal TMZ obtuvo el video que muestra el momento del ataque sufrido por el paseador de perros de la cantante estadounidense Lady Gaga.

El hombre recibió un impacto de bala y dos de los tres bulldogs franceses de la artista fueron robados.

En las imágenes captadas por una cámara de vigilancia de un vecino se puede ver cómo un coche de color claro se detiene junto al paseador de perros, Ryan Fischer.

Inmediatamente salen del vehículo dos personas que exigen que les entregue los animales, el hombre intentó resistir y fue baleado.

Tras el disparo y cuando el hombre cae en la acera los bulldogs franceses de la cantante fueron subidos al vehículo y escaparon por las calles de Hollywood.

Lady Gaga ofrece una recompensa de 500.000 dólares.

*SERIOUS* CW: Violence



Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI