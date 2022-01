Cámaras captan a una mujer destruyendo más de 30 vestidos de novia

En la localidad de Chongqing, provincia situada al suroeste de China , cámaras de un establecimiento captaron a una mujer destruyendo varios vestidos de novia con unas tijeras

Tras difundir el video en las redes sociales , este se hizo viral rápidamente , la mujer en estado de gestación llegó hasta la tienda organizadora de su matrimonio para que le devolvieran su dinero.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa