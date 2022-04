Camila Cabello estrena nuevo álbum

Después de generar expectativa en todo el mundo, la cantante y compositora Camila Cabello presenta hoy su esperado tercer álbum de larga duración, Familia.

Para celebrar la llegada del disco, el video musical de «psychofreak» hizo su estreno de transmisión global en MTV Live, MTVU y en toda la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Lo visual aparece como un evento cinematográfico por derecho propio y abre el mundo de Familia.

Ella preparó la espera del álbum con «Bam Bam» [feat. Ed Sheeran]. La cual ya ha acumulado más de 100 millones de streams totales y 33.4 millones de visitas a YouTube en el video musical.

Anoche, encabezó el concierto «Familia: Welcome to the Family» en su canal de TikTok.

Fue tendencia en toda la plataforma e incluyó sus primeras interpretaciones de música del disco.

Atrajo a millones de personas a su experiencia inmersiva con un mundo virtual para cada canción resaltado por una coreografía asombrosa, un diseño de escenografía más grande que la vida y hermosos trajes.

Llegando en conjunto con el álbum, «Bam Bam» y «PsychoFreak» son canciones que serán parte del nuevo juego de música móvil con el crecimiento más rápido del mundo, Beatstar.

Esta asociación exclusiva anuncia la llegada de Familia con la comunidad obsesionada con la música del juego.

De principio a fin, Familiase destaca como su cuerpo de trabajo más personal, apasionado y poderoso hasta el momento.