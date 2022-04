La cantante y actriz Camila Cabello ha sido el blanco de críticas durante los últimos años por su figura y su aspecto físico, especialmente cuando asiste a la playa. Ante esto, en una larga publicación en Instagram, la protagonista de ‘Cenicienta’ reveló que dado el constante acecho de los paparazzis, sus viajes al mar ya no son los mismos. Y ha tenido que lidiar con ello en pro de su salud mental.

“No respiraba” y apretaba tanto su panza que le “dolían los abdominales” mientras los paparazzi la fotografiaban en bikini mientras los paparazzi la fotografiaban en bikini desde todos los ángulos. “No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los ‘paparazzi’. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude y contuve la respiración desde la tumbona», escribió Cabello.

En los siguientes párrafos la artista confiesa que al ser fotografiada a escondidas y luego ver tanto las imágenes en internet como los comentarios, su autoestima descendió. “Recuerdo cuánto me impacto darme cuenta que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos”, añadió. “Una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, hinchazón y fluctuaciones de peso… y muchas cosas más”, apuntó Cabello.

El fin de esta publicación para Cabello es animar a las mujeres a que amen sus cuerpos, aunque revela que todavía no está en el punto donde las críticas le importen ‘una mierda’. “Cuando lo pienso intelectualmente yo sé que mi físico no determina lo saludable, feliz o sexy que soy. Emocionalmente, el mensaje que recibo de la sociedad suena fuerte en mi propia cabeza. Irónicamente, toda la terapia, todo el trabajo interno va encaminado a tratar de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Estoy de luto por ella hoy”, se sinceró.

Fuente | Infobae/