Camila, la octava eliminada de MasterChef Ecuador

Un intenso reto de salvación y eliminación se vivió en MasterChef Ecuador. Esta vez los participantes cocinaron con superalimentos. Sin embargo, el reto inició con un llamado de atención a Klever y Wilson por su comportamiento en el reto anterior.

“La actitud de ellos en una cocina es inaceptable, la actitud de ellos delante del chef es inaceptable, dejar la cocina en el modo que la dejaron es inaceptable (…) Por eso van a ser penalizados y en el próximo reto van a tener 15 minutos menos”, les dijo el chef Rausch.

#MasterChefEcuador | El equipo verde tuvo muchos problemas y el chef Rausch les da un merecido llamado de atención. pic.twitter.com/QNgu2dqmq4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Por otra parte, Ernesto, al ser el ganador del Pin del Chef, pudo salvarse y subir al balcón. Además, decidió con que superalimento cocinaría cada participante. Los cocineros tuvieron 45 minutos para preparar un plato con el ingrediente que les asignaron.

Al presentar su plato a los jueces, Daniela no recibió muy buenas críticas. Ella debía cocinar con chía y presentó unas tortillas crudas y con errores en su textura.

#MasterChefEcuador | Las tortillas de chia de Daniela no dieron el resultado esperado con los jueces. pic.twitter.com/7Jc2etq9cv — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Camila tuvo que cocinar con aguacate, sin embargo, no presentó el mejor plato. “Un guacamole es la manera más fácil de salirse de un producto como el aguacate y ya estamos a una altura donde hay que ir mas allá”, le dijo la chef Carolina.

Sin embargo, quien recibió comentarios más duros fue María José. Ella debió cocinar con algas pero tuvo muchos errores en la sopa que presentó. Estaba salada y tenía demasiadas algas.

“Este no es solamente su peor plato, creo que es el peor plato de toda la competencia”, mencionó el chef Rausch.

#MasterChefEcuador | María José falla totalmente con su plato de algas. pic.twitter.com/qvKUuDUEY2 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Los platos de Alberta, César, Ana y Carolina convencieron a los jueces y ellos lograron quitarse el delantal negro y subir al balcón.

Reto de eliminación

Por otra parte, Daniela, Wilson, Andrés, Klever, María José y Camila tuvieron que seguir cocinando en el reto de eliminación y preparar un plato nutritivo en 45 minutos con un concepto.

Daniela fue la primera en pasar al atril. Su plato no logró convencer a los jueces y tuvo varios errores

#MasterChefEcuador | Daniela es la primera en pasar al atril pero su plato no resulta estar equilibrado. pic.twitter.com/uL96IP6mhh — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Wilson no pudo defender su plato, además, incluyó crema de coco en su preparación.

#MasterChefEcuador | Al chef Rausch realmente no le gusta utilizar cremas por su alto contenido de grasa. pic.twitter.com/0ouTlNGRG7 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Andrés presentó una ensalada que recibió varias críticas negativas principalmente por su salsa.

#MasterChefEcuador | Andrés intentó bajar la potencia de su salsa pero no logró presentar un buen plato. pic.twitter.com/EVhozesgK6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Camila fue la última en pasar al atril. Ella le presentó a los jueces un cremoso de coliflor, sin embargo, recibió críticas por el punto de cocción de su coliflor. Además, tuvo errores en el equilibrio de sus ingredientes.

“Siento que hay tantas cosas que no hay un concepto, no me sabe a la coliflor tampoco. Creo que abusaste de poner el tocino, la almendra, las verduras”, le dijo la chef Carolina

#MasterChefEcuador | Camila no logró dar un buen equilibrio y sabor a su plato. pic.twitter.com/RlhxecHRBp — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Finalmente y tras probar los platos los jueces decidieron que sea Camila quien abandone la competencia.

#MasterChefEcuador | Andrés y Camila son los peores platos de la noche y Camila es eliminada. pic.twitter.com/UsjFwjfa3k — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

“Solo quiero pedirles que cada día se preparen más, sé que va a ganar el mejor. Los voy a extrañar millón, les deseo lo mejor del mundo y espero verlos pronto. Los quiero mucho”, le dijo Camila a sus compañeros al despedirse.

#MasterChefEcuador | Los momentos de Camila durante la competencia, logró muy buenos platos y creció mucho durante la competencia. pic.twitter.com/cXOzEzlkhC — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 31, 2021

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo