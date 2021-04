El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su esposa Sophie Grégoire, asistieron este viernes a un centro de vacunación para recibir la primera dosis del inyectable anticovid de AstraZeneca. La administración del fármaco se llevó a cabo en medio de la detección de casos de trombos sanguíneos.

«Estoy muy emocionado», dijo Trudeau, de 49 años, antes de la inoculación en un hospital de Ottawa. Minutos después, su esposa Sophie, quien dio positivo por coronavirus a principios de año, recibió la dosis.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario a todo el personal sanitario que está ayudando a vacunar a todo el país. “El trabajo que está haciendo no podría ser más importante ni más apreciado, y ciertamente no lo olvidaremos”, agregó.

It was our turn to get vaccinated today, so that’s what Sophie and I did – and we’re glad we did it! Find out how, when, and where you can get your shot: https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/HgO2GTZheN