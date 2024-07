El cáncer de piel es una de las formas más comunes de cáncer, pero también es una de las más prevenibles. Con el aumento de las actividades al aire libre durante las vacaciones, es crucial tomar medidas para protegerse del sol y reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Aquí te ofrecemos algunos consejos esenciales para cuidar tu piel y disfrutar del sol de manera segura.

Un reciente estudio dirigido por los dermatólogos de Cleveland Clinic: Joshua Arbesman, M.D., y Pauline Funchain, M.D., de Stanford Medicine (anteriormente de la Cleveland Clinic), sugieren que uno de cada siete (o el 15%) de los casos de cáncer de piel están asociados con la genética.

Los resultados, publicados en el Journal of the American Academy of Dermatology, indican que el cáncer de piel podría ser uno de los cánceres más heredables, si no el más heredable.

El estudio apoya la creciente teoría de que la exposición al sol y las camas de bronceado no son los únicos factores que influyen en el riesgo de cáncer de piel.

Aunque proteger la piel de los rayos UV sigue siendo crucial. Los últimos meses, en el Ecuador se ha vivido altos niveles de radiación solar, especialmente en la región Sierra y Costa, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), lo cual es perjudicial para la piel.

Con el aumento de la radiación solar, es crucial tomar medidas para proteger la piel de los más pequeños y evitar daños a largo plazo. El cáncer de piel es poco común en los niños. Sin embargo, seguir prácticas de protección contra el sol es la mejor manera de prevenir el desarrollo de cáncer en el futuro.

“La mayoría de los niños no necesitan exámenes cutáneos periódicos realizados por un dermatólogo para controlar el cáncer de piel, a menos que tengan ciertos factores de riesgo”, comentó Cristina Sierra Patóloga Clínica de Megalabs

La especialista Sierra ofrece algunas recomendaciones para proteger la piel de los más pequeños durante las vacaciones:

Procure que los niños no se expongan al sol sobre todo durante las horas en que los rayos UV son más intensos (entre las 10h00 am y 16h00 pm)

Asegúrese de aplicar un fotoprotector solar con filtros de protección UVA,UVB, UV, HEV, IR-A de amplio espectro con un SPF de al menos 30. Es importante reaplicar cada dos a tres horas y después de nadar o sudar.

Dependiendo de la radiación y tiempo de exposición solar a más del uso de fotoprotector recomendamos el uso de gorras, sombreros, gafas e incluso paraguas.

Vista a los niños con ropa ligera y de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo.

Mantenga a los niños bien hidratados ofreciéndoles agua frecuentemente. La exposición al sol y el calor pueden causar deshidratación rápidamente.

Siempre que sea posible, busque áreas sombreadas para descansar y jugar. Las sombrillas y carpas de playa son excelentes opciones para proporcionar sombra.

