La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que Venezuela pidió salvoconducto para el exvicepresidente Jorge Glas, quien permanece preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca tras ser capturado en la Embajada de México en Quito.

Durante una entrevista con el programa Democracia TV, este miércoles 18 de diciembre del 2024, Sommerfeld detalló que la petición se realizó a finales de agosto y se prolongó a septiembre de este año. Para ello, Colombia y Brasil intervinieron como mediadores.

Durante ese periodo, el régimen de Nicolás Maduro buscaba que se libere a personas cercanas a su Gobierno detenidas en países como Argentina, pero las relaciones diplomáticas rotas con este país no lo permitían.

Maduro pedía la salida de seis antichavistas refugiados la Embajada de Argentina en Caracas, que es custodiada por Brasil. Mientras que Venezuela pedía que Argentina libera a una persona cercana a su régimen y que se le diera un salvoconducto a Jorge Glas.

Por lo cual, se planteó realizar un intercambio de salvoconductos. Ante la propuesta, el Gobierno de Daniel Noboa fue tajante y la rechazó, detalló Sommerfeld.

«Cuando se nos hizo esta propuesta pospuesto el señor Presidente dio una directriz muy clara. Aquí no estamos a favor de la impunidad, no vamos a favor de la corrupción y no somos aliados del régimen de Maduro. Son tres principios que son claros para el Ecuador», sentenció la Canciller.

En @democraciaec, la canciller @gabisommerfeld destacó los logros alcanzados durante la reunión entre los presidentes @DanielNoboaOk y @petrogustavo, abarcando temas clave como energía y seguridad. pic.twitter.com/T5rPtZRWRI — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 18, 2024

Jorge Glas permanece detenido desde abril del 2024 cuando la Policía Nacional irrumpió en la Sede Diplomática mexicana en Quito, la cual provocó una ruptura en las relaciones con este país.

El exvicepresidente fue capturado por investigación en el caso Reconstrucción de Manabí, donde se investiga el delito de peculado. Desde entonces intentó salir de la cárcel mediante habeas corpus, que le fueron negados.

