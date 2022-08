Las 10 canciones más escuchadas de la semana, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

Según la plataforma Spotify estas son las 10 canciones más populares de la semana en algunos países.

Recuerda también que puedes escuchar las más populares en el Spotify de Teleamazonas.

El Top 10 Global:

El primer lugar lo ocupa, “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

El músico, Harry Styles se posiciona en segundo lugar con “As It Was”.

“Me porto bonito» de Bad Bunny y Chencho Corleone se meten en la tercera casilla.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush se ubica en la cuarta posición.

Nuevamente Bad Bunny se mete en el top five con su tema “Tití me preguntó”.

“Despechá” de Rosalía ha sido un fenómeo en TikTok y otras redes sociales, se ubica en la sexta casilla de las más escuchadas de la semana.

“Glimpse of Us” de Joji se mete en la séptima posición.

Bad Bunny cierra este top ten de la semana con su tema “Efecto” en la octava posición.

“Ojitos lindos” de Bad Bunny, Bomba Estéreo, ocupa el noveno lugar.

Cierra la lista, “Moscow Mule” – Bad Bunny.

