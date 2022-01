Candace Cameron tras la muerte de Bob Saget: “No tengo palabras”

Bob Saget, actor que dio vida a Danny Tanner en la serie “Tres por tres” (”Full House”), falleció este domingo a los 65 años en Estados Unidos. Distintas personalidades del mundo del entretenimiento se han pronunciado en las redes sociales para lamentar esta pérdida.

Tal es el caso de Candace Cameron Bure, actriz que interpretó a D.J Tanner en “Tres por tres”, quien se pronunció en su perfil de Twitter para lamentar el fallecimiento del actor

“No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Yo lo amaba tanto”, expresó la protagonista de “Fuller House”.

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much.