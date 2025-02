Actualizado 19:20

Hay 13 candidatos con deudas al SRI. Seis han enfrentado acusaciones penales por tráfico de influencias, narcotráfico, receptación de objetos de origen dudoso, instigación y otros delitos.

Las cuentas tributarias no están claras en los candidatos de la circunscripción 1 de Guayas, donde 96 aspirantes, de 16 listas, compiten por seis curules, pues 33 no han presentado todas sus declaraciones del impuesto a la renta. Además, 13 aspirantes registran deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Mientras que seis han enfrentado denuncias penales.

Las organizaciones políticas con más candidatos incumplidos en la presentación de sus declaraciones de impuesto a la renta son Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Amigo (lista 16), con cuatro cada uno. Según los registros del SRI, el candidato con más años sin declaraciones, entre 2018 y 2023, es John Zhinin Huayamave (PID). Le siguen Ricardo Patiño Aroca (RC) y Yisley Chávez Brito (Pachakutik, lista 18), con cinco años.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Además, trece de los candidatos, de diez listas, registran deudas en el SRI. Cinco adeudan menos de 100 dólares, siete con montos entre 120 dólares y 660 dólares y uno, Mario Cuvi Santacruz (Construye, lista 25), debe 3.179 dólares y ya tiene un convenio de pago.

De los 96 aspirantes, 22 no cuentan con información registrada en el SRI, y 23 han declarado cero dólares de impuestos en los últimos tres años.

La circunscripción 1 de Guayas está compuesta por parroquias del centro y suroeste de Guayaquil, entre ellas Ximena y Febres Cordero. Dieciséis listas compiten por las seis curules, ninguna en alianza.

Casi la mitad exfuncionarios

De los 96 candidatos, casi la mitad (44) ha sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.

En esta circunscripción los votantes decidirán si eligen asambleístas que ya han ocupado cargos en la función legislativa, como Roberto Cuero Medina (RC), Jorge Acaiturri Villa Varas (PSC), Jorge Chamba Cabanilla, Mayra Montaño, María Fernanda Jiménez y Paola Jaramillo Zurita (ADN).

En la nómina de postulantes hay 11 que han ocupado cargos en la municipalidad de Guayaquil o en sus empresas públicas, entre ellos Óscar Estrada Tapia, Dalton Núñez Mateus, Hernán del Pozo Mosquera, María Fernanda Jiménez Vásquez, Jimmy Coronel Martínez, Romina Zeballos Avellán, Pablo Redín Vidal, Ángel Gaibort Gallegos y Mayra Montaño Guisamano.

Con respecto a las declaraciones patrimoniales juradas de los 44 funcionarios, la Contraloría indica que cuatro aspirantes reportaron cero dólares, otros quince registraron un patrimonio de hasta 10 dólares, cinco de hasta 10.000 dólares y trece de hasta 100.000. Otros seis candidatos (Unidad Popular y Revolución Ciudadana) tienen patrimonios que oscilan entre 100.000 y 500.000 dólares y un aspirante (PSC) llegó a los 900.000 dólares.

El patrimonio de Paola Jaramillo (exPSC y ahora ADN) tuvo un aumento considerable. En octubre de 2020, ella declaró un patrimonio de 4.400 dólares y en agosto de 2022, uno de 182.501 dólares.

Procesados por causas penales

En esta circunscripción hay seis candidatos que han sido procesados penalmente con distintos resultados. El caso más llamativo es un proceso activo cuya sentencia ha sido apelada: Mary Mendoza Muñoz (PSP) figura como procesada en un caso de tráfico de influencias por contrataciones irregulares durante la pandemia.

Mendoza suministró equipos de fumigación y limpieza por 143.990 dólares a la Prefectura del Guayas, durante la gestión del fallecido Carlos Luis Morales (PSC). La defensa de Mendoza argumentó en el juicio que no hubo ninguna relación, por cargo, jerarquía o amistad entre ella y la funcionaria de la prefectura que firmó los contratos. No obstante, la Fiscalía apeló la sentencia de la Corte Provincial de Guayas emitida en noviembre de 2022 confirmando la inocencia. La audiencia de apelación fue fijada para el 31 de diciembre de 2024, pero en los registros judiciales no consta que se hubiera realizado. Mendoza no ha respondido a una solicitud de entrevista enviada sobre este tema.

Otro caso llamativo es el del exministro Ricardo Patiño Aroca, procesado por el delito de instigación, castigado con prisión de seis meses a un año, luego de que en un encuentro político de la RC en octubre de 2018 manifestara: “Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, cerrar los caminos”.

Fue acusado de instigar al pueblo a la “resistencia combativa”. El juez le dispuso prisión preventiva. La defensa de Patiño apeló pero la sala de lo penal de la Corte Provincial de Cotopaxi ratificó la prisión en junio del 2019. En septiembre de ese año fue llamado a juicio, pero para entonces Patiño ya estaba en México. El 23 de abril del 2024, al cabo de cinco años, Patiño pidió que se declarase la prescripción, lo que fue aceptado por la justicia.

El candidato Lenin Duque Romero (Centro Democrático, lista 1) registró un proceso judicial por el delito de calumnia, pero el caso quedó prescrito tras dos años. Duque había acusado en 2014 a una cadena de hoteles por una “presunta doble contabilidad”.

Receptación, calumnia, tráfico

Otros dos candidatos, Michael Boni Dicado (Pachakutik), y Johnny Viracocha Cevallos (RETO), fueron procesados por los delitos de receptación (guardar o transportar objetos de origen dudoso) y calumnia, respectivamente. En un operativo policial en 2018, Boni fue hallado con tres celulares cuya propiedad no justificó, mientras que a Viracocha un abogado lo acusó en 2017 de afectar su honra al señalarlo como falsificador de documentos públicos.

En ambas causas, los procesados recibieron sentencias ratificatorias de inocencia emitidas por los tribunales. Consultados por Fundamedios para este reportaje, Boni no respondió al correo electrónico, en tanto que Viracocha reaccionó con la palabra “Excelente”, nada más.

Manuel Gómez Corozo (ID) fue detenido en abril del 2019 luego de que se hallara en la vivienda donde se encontraba varias funditas con 3,2 gramos de heroína, monedas de diferente denominación y una balanza.

El fiscal asignado emitió un dictamen abstentivo a favor de Gómez porque “las evidencias halladas no fueron encontradas en su posesión sino dentro del domicilio que no era de su propiedad, sino que éste era alquilado por terceras personas”. Gómez no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico desde Fundamedios.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. TELEAMAZONAS.COM y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

