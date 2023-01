Candidatos a las seccionales no temen al ridículo en redes sociales

Sin temor al ridículo, la irreverencia y el humor marcan la campaña electoral de los candidatos en redes sociales. No se habla de propuestas ni de planes de trabajo, se prioriza la canción de moda o se adaptan canciones conocidas.

Sonia Yánez, especialista en estrategias digitales, asegura que detrás hay una intención, que responde a una corriente de comunicación política. “Hay una tendencia en los consultores políticos que dice que si la propuesta es muy compleja en eso no hay que detenerse mucho, lo importante es que la gente lo conozca, lo ubique, crea y confíe en él y luego se le explique un poco de qué se trata la propuesta».

Pedro Donoso, analista político, señala que en parte sí cumplen con su objetivo. “La función sería intentar que esos candidatos se conozcan”. El problema del Ecuador, dice es que se cree que los millennials son todos uniformes y no es así. «El centennial de Samborondón es totalmente diferente al de La Prosperina; el de La Bota, en Quito, es distinto al de Cumbayá».

También en Teleamazonas:

En el primer semestre de 2023, la Senescyt apoyará a 10 universidades en su proceso de admisión. Aquí todos los detalles 👉https://t.co/DqqVXLpBGf pic.twitter.com/ZW1QR8zLJG — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 6, 2023

Los problemas

Volcarse a las redes, priorizar las formas y dejar de lado el fondo de sus propuestas, aseguran los especialistas, les podría pasar factura a los candidatos.

Yánez dice que el gran problema es que cuando no se tiene una sociedad de electores educada en buscar propuestas los candidatos son fácilmente confundibles. «No puedo saber si es el candidatos que se trepaba en el camión o el que se abría de piernas entre dos buses. Los dos se me parecen y llega el momento en que quizá me confundo en el voto porque no diferencio otra cosa más allá».

Estas no son acciones aisladas. Candidatos apuntan a viralizar sus contenidos sin importar lo que tengan que hacer. Así, dejan la difusión de sus planes de trabajo en un segundo plano, al menos en las redes sociales. Todo por un voto.

Lee también: