Caos en autopista de EE.UU por billetes esparcidos en la calzada

Decenas de conductores provocaron un embotellamiento este viernes en una autopista de Carlsbad, California (Estados Unidos) al detenerse para recoger los billetes que cayeron de un camión blindado de transporte de valores.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando una de las puertas del vehículo blindado se abrió accidentalmente y dejó caer varias bolsas con efectivo, provocando que gran cantidad de billetes se esparciera por toda la calzada.

La atleta Demi Bagby, quien presenció el hecho, compartió en sus redes sociales un video en el que se aprecia a varias personas recogiendo el dinero mientras el tráfico permanecía paralizado.

En algunos videos compartidos en redes sociales se observa a conductores corriendo por la calzada recogiendo los billetes e incluso lanzándolos al aire en señal de celebración.

No obstante, la Policía advirtió que los videos se utilizarán para localizar a quien no devuelva el dinero. «Es mejor que hagan la política de honestidad que esperar a que los localicemos y llamemos a su puerta», afirmó el sargento de la Patrulla de Carreteras de California, Curtis Martin en una conferencia de prensa.

Además, se conoce que dos personas fueron detenidas en el lugar al intentar recoger los billetes.

Bags of cash fell out of an armored truck and burst open on Interstate 5 in northern San Diego County Friday morning. Two individuals have been arrested after stopping on the freeway to try to pick up some of the bills. https://t.co/vV7BvvqJhf pic.twitter.com/ZT7FfItCo7