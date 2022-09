El cuerpo de María Belén Bernal es velado este jueves 22 de septiembre de 2022 en el teatro de la Universidad Central del Ecuador. Ahí se colocó una capilla ardiente hasta donde decenas de ciudadanos, amigos y familiares acuden para despedirla.

En las primeras horas de la tarde, la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, se refirió el femicidio de su hija dentro de la Escuela Superior de la Policía, al cual lo calificó como ‘crimen de estado’. «Mi hija no va a ser una estadística más», aseguró Otavalo no sin antes aclarar que acudirá a instancias internacionales para que el caso no quede en la impunidad.