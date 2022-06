Captan a extraña criatura cerca de un zoológico de Texas

La imagen de una extraña criatura cerca de un zoológico de Texas ha conmocionado las redes sociales. El gobierno de la ciudad de Amarillo fue quien compartió la imagen para que la población ayudara a identificar a este ser.

«¿Es una persona con un sombrero extraño a la que le gusta caminar por la noche? ¿Un chupacabras? ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser este Objeto No Identificado?», escribieron las autoridades en sus redes sociales.

En la publicación compartieron una fotografía de la «criatura de aspecto humano» y explicaron que fue captada alrededor de la 1:25 am del 21 de mayo.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT