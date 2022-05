Captan a joven con una serpiente atrapada en su pelo , el video se viraliza

Un video ha impactado las redes sociales en los últimos días, pues en la grabación se puede observar a una serpiente en el cabello rizado de un joven en Brasil.

Asimismo, un grupo de personas miran al animal sorprendidos, ya que parece estar totalmente atascado entre el cabello del hombre

«Tienes una cobra en el cabello«, se puede escuchar en el fondo de la grabación, hasta el momento se desconoce en qué lugar específico se dio este acontecimiento .

Finalmente , sin desesperación ni miedo, el hombre se despide de los jóvenes que se encontraban en el lugar, luego sonríe al sentir al animal en su cabeza. Se desconoce el tipo de serpiente que se visualiza en el video

“Amigo ¿Brasil otra vez? Al menos esta vez no es en la ciudad donde vivo. Por el acento probablemente sea gente del Estado de Bahía (región noreste del país)”, aseguró un usuario de Twitter.

Revisa el video a continuación:

Unnerving moment live snake gets caught up in man’s hair pic.twitter.com/EmZj1xe7LM