Richard Carapaz es el nuevo líder en el Giro de Italia 2022

El ecuatoriano Richard Carapaz se vistió de rosa este sábado 21 de mayo en el Giro de Italia tras realizar una espectacular etapa 14, donde demostró su poderío.

La «Locomotora del Carchi» atacó de forma impresionante a falta de 28 kilómetros de la meta, que le permitió convertirse en el nuevo líder.

🚂 The attack of the Locomotora de Carchi 🇪🇨#Giro pic.twitter.com/46adFAeGxb