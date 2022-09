La muerte de la reina Isabel II contempla el ascenso de Carlos III al trono de Inglaterra. Antes del funeral, el nuevo monarca será proclamado como rey, así lo informaron viernes 9 de septiembre de 2022 distintos medios locales y europeos.

El medio BBC, de Londres, menciona que, tras la muerte de la reina, se ejecutó el protocolo conocido como ‘Operación London Bridge’ (Puente de Londres). Este dispone que la proclamación del nuevo rey se retrase un día, por lo que será este sábado 10 de septiembre de 2022.

El evento, que será televisado, contempla la reunión del Consejo de Adhesión en el Palacio de St. James para hacer formal la sucesión. A esta asistirán algunas de las principales figuras políticas y sociales del Reino Unido, incluido el príncipe de Gales, Guillermo, y la primera ministra, Liz Truss.

Seguido de varios actos, se comunicará oficialmente la muerte de Isabel II y se proclamará de manera formal a Carlos III como rey. Su siguiente paso durante la ceremonia para el monarca de 73 años será expresar un discurso, leer y firmar el juramento.

Posteriormente, resonarán las trompetas acompañando a la primera lectura pública del texto de la Proclamación de Carlos III desde un balcón del palacio de St James. Esta lectura la hará a funcionario conocido el ‘Rey de Armas Principal de la Jarretera’.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



