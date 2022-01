Carolina abandonó las cocinas de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación llenó de emociones a los participantes de MasterChef Ecuador. En esta ocasión los cocineros tuvieron un invitado muy especial, el chef Jerome.

La primera parte del reto estuvo centrada en la cocina emocional. Los participantes tuvieron que cocinar un plato que refleje el sentimiento de un emoticón.

#MasterChefEcuador | Para este reto los cocineros deberán cocinar un plato que refleje el sentimiento del emoji que les tocó a la suerte. pic.twitter.com/q5jxZNkWRj — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Tras terminarse el tiempo para cocinar, Ernesto fue uno de los primeros en pasar al atril. Cometió varios errores, principalmente con el emplatado y el dulce de su preparación.

#MasterChefEcuador | A pesar de las críticas del emplatado de Ernesto del chef Rausch, Irene lo defiende. pic.twitter.com/JQIjVvtbHR — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

A Klever tampoco le fue bien con su plato. “No es incomible pero no dice nada. Demuestra ansiedad”, le dijo el chef Rausch.

#MasterChefEcuador | El plato de Klever demuestra ansiedad, técnicamente tiene algunos problemas. pic.twitter.com/nOfKEBOikX — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

María José por su parte presentó una torta que gustó a los jueces, aunque recibió algunas críticas por su relleno y los colorantes. “El bizcocho está muy bien”, le dijo la chef Carolina

#MasterChefEcuador | Además del uso de colorantes en el decorado de la torta, también tiene problemas en los rellenos. pic.twitter.com/uclePrPe96 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Tras deliberar los jueces decidieron que María José sea la ganadora de la primera parte del reto y suba al balcón

#MasterChefEcuador | María José logró sorprender a los jueces en esta primera parte del reto y logra subir al balcón. pic.twitter.com/xZ0rqkj7fy — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Pero, además, María Laura se salvó del reto de eliminación porque logró plasmar mejor que nadie el sentimiento que le tocó en su plato

#MasterChefEcuador | Un merecido reconocimiento al plato de Malala, quien realmente logró plasmar su sentimiento en él. pic.twitter.com/ptYQtxyXRh — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Segunda parte del reto

En la segunda parte del reto los cocineros tuvieron que representar en 45 minutos un plato que demuestre la emoción por estar en las cocinas de MasterChef Ecuador

#MasterChefEcuador | Esta es la última oportunidad de salvarse para los cocineros, con un plato que sea lleno de emoción. pic.twitter.com/vvcetKCxSw — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Con su plato Ernesto esperaba críticas buenas pero cometió errores con la cocción de la carne y el risotto. “No entiendo que pasó, este es un plato que lo he hecho miles de veces. Hoy todo lo que me podía haber salido mal, me salió mal”, dijo.

#MasterChefEcuador | Ernesto estaba muy confiado de su plato pero tiene algunos errores importantes. pic.twitter.com/qrBGukurKD — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Carolina no cambió la tónica de los comentarios pues falló en su enconcado. “Yo creo que el problema fue haber utilizado ese coco seco, es dulce, es una pena porque están bien cocidos los langostinos”, le dijeron.

#MasterChefEcuador | Carolina falló en su plato debido a un ingrediente: coco seco. pic.twitter.com/xaopteIBUv — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Tras probar todos los platos, los jueces decidieron que Wilson, Klever y Daniela suban al balcón y continúen en la competencia

#MasterChefEcuador | Wilson logra conseguir un lugar en el balcón. pic.twitter.com/1TZbVYgYqj — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

Sin embargo, el plato con más errores fue el de Carolina y por esta razón fue eliminada de MasterChef Ecuador

“Analizando con los jueces, decidimos cuál sería el plato que no nos comeríamos de los tres y ese plato es amor encocado (preparado por Carolina)”, mencionó la chef Irene

#MasterChefEcuador | El plato con más errores de esta noche es el de Carolina. pic.twitter.com/5pVayaJ5gr — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 15, 2022

“Mis amores, para mi todos son mi familia, les quiero. Gracias y me llevó un poquito de todos”, dijo Carolina al despedirse de sus compañeros

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo