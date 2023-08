¿Qué dice la carta que Pareja Yannuzzelli le envió al presidente Lasso?  

A través de una carta, Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, solicitó al presidente Guillermo Lasso que le conceda indulto. Miguel Revelo, uno de sus abogados, confirmó a Primicias que la misiva con el pedido fue remitida este lunes, aunque tiene de fecha 15 de agosto de 2023

En la carta Pareja Yannunzzelli asegura que cuenta con información sobre presuntos actos de corrupción y se refiere al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sostiene que “la lucha de Villavicencio no puede quedar allí. La información privilegiada la tengo y siempre la tuve yo, pues la Fiscalía siempre la encubrió y estoy dispuesto a todo para que el país sepa de una vez por todas la verdad de toda la corrupción y cosas peores que se hicieron en el gobierno de Rafael Correa”.

El exgerente de Petroecuador afirmó que “se emitieron garantías soberanas ilegales para amparar créditos ilegales. El tema Petrochina que no es un vulgar cohecho como lo quiere hacer ver la Fiscalía. El contrato con Schlumberger para el Campo Auca adjudicado a dedo por 4.900 millones de dolares, donde se cometieron todos los delitos que se puede cometer en contra del Estado”.

Lea también:

Además, Pareja Yannunzzelli confirmó que el viernes 11 de agosto intentó quitarse la vida, en rechazo a que el Sistema de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) no haya planteado su excarcelación.

“Cumplí el 60% de una pena injusta impuesta por jueces corruptos (…). Yo estoy sentenciado en unos casos con el código anterior y eso de acuerdo con la favorabilidad me daba la oportunidad de salir en libertad hace dos años, pero no había un solo papel por parte del Snai. He esperado con prudencia y paciencia”, sostiene

Ingesta excesiva de medicamentos

Carlos Pareja Yannuzzelli fue encontrado inconsciente en su celda de la Cárcel 4 de Quito la tarde del 11 de agosto del 2023. De inmediato se alertó al sistema ECU 911 para que reciba la atención médica correspondiente.

De acuerdo con el parte policial, el exgerente de Petroecuador tuvo que ser atendido por una «ingesta excesiva de medicamentos». Por lo que, personal de salud tuvo que realizarle un lavado gástrico.

Pareja Yannuzzelli, quien se desempeñó como ministro en la administración de Rafael Correa, se entregó en el 2017 y se encuentra aislado en la Cárcel 4 de Quito desde diciembre del 2021. Él cumple penas por 37 años en causas de cohecho, asociación ilícita, peculado y enriquecimiento ilícito.

También en Teleamazonas: