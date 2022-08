Cascos azules abren fuego y causan muertos en un puesto fronterizo de la RDC

Un convoy de cascos azules de las Naciones Unidas abrieron hoy fuego en un puesto fronterizo entre la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, confirmó hoy la misión de la ONU en el país (MONUSCO), que admitió que el incidente causó muertos, que no cuantificó, en un momento marcado por tensas protestas que piden su retirada.

«Militares de la Brigada de Intervención de la fuerza de la MONUSCO que regresaban de un permiso abrieron fuego en el puesto fronterizo (de Kasindi, en la provincia nororiental de Kivu del Norte) por motivos inexplicables y se abrieron paso a la fuerza», reconoció la organización en un comunicado difundido este domingo.

«Este grave incidente causó pérdidas en vidas humanas y heridos graves», lamentó sin concretar una cifra la MONUSCO; cuya jefa, Bintou Keita, se declaró «profundamente chocada y consternada». De acuerdo a versiones preliminares, al menos hay 2 muertos y 15 heridos.

Según la misión internacional, los cascos azules responsables del tiroteo fueron detenidos: además se establecieron contactos con su país de origen para que se inicie un «proceso judicial».

El incidente se produce en plena crisis después de las protestas populares desatadas esta semana en varias ciudades del noreste de la RDC. En las manifestaciones se exige la retirada de la misión tras más de dos décadas de actividad; al acusarla de ineficiencia en la lucha contra los grupos armados que asolan esa región.

Un video compartido en redes sociales mostraba a varios hombres, al menos uno con uniforme de policía y otro vestido del ejército, avanzando hacia el vehículo de la ONU en el puesto de Kasindi.

Esta localidad se encuentra en el este de RD Congo, en el territorio de Beni.

Tras un intercambio verbal, los cascos azules parecen abrir fuego, y cruzan con el vehículo la barrera con la frontera con Uganda.

The casques bleus of @MONUSCO the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo just forced the Kasindi boarder separating #DRC and Uganda shooting on civilians. This organisation is no longer protecting civilians as it is now killing them. pic.twitter.com/O4k7KBstBN