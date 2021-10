Casi muere luego que su madre usara un líquido para quitarle los piojos

Charity Sutte , ahora con 21 años , cuenta que cuando era niña estuvo a punto de morir , luego que su madre usara bencina para quitarle los piojos, su historia salió a la luz varios hace unos dias

Ella habría tenido cuatro años y su madre mojó su cabeza con gasolina que había retirado de una cortadora de césped , liquido denominado “bencina ”

Esto sucede tras escuchar el “consejo ” de la abuela de Charity para eliminar los piojos . Después de poner bencina en el cuero cabelludo de la niña y su hermana , la joven madre prendió un cigarrillo y una de las cenizas cayó en la cabeza de Charity , iniciando el fuego

Por la gravedad de sus heridas, fue remitida en helicóptero a un centro asistencial.

La niña terminó con quemaduras de tercer grado que cubrieron el 60 % de su cuerpo , tras años de cirugías y rehabilitación logró recuperarse

«Nunca podré perdonarla por lo que me hizo. Nunca se ha disculpado ni aceptado la responsabilidad y eso realmente me molesta», comentó, Charity al medio de comunicación The Sun

Actualmente, posee más de 22,8 mil seguidores en TikTok, donde comparte parte de su vida junto a su familia y cercanos.