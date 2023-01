El caso Bernal llega al juicio político del ex ministro Patricio Carrillo

El femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal marcará el futuro político del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo. Las decisiones que tomó para descubrir y arrestar al responsable del asesinato son parte del juicio político que emprende la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Este 30 de enero de 2023, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió al llamado de la comisión legislativa. En su comparecencia la mujer aseguró que solo en una ocasión conversó con el ex ministro Carrillo. Esto ocurrió dos días después de la desaparición de su hija.

«Fue a las 17:30, del día 13 de septiembre, donde le mencionó que se está realizando la búsqueda, pero nunca más tuvo contacto con el ex Ministro», dijo Otavalo.

María Belén Bernal había desaparecido el 11 de septiembre del 2022 en la Escuela Superior de la Policía. En varios días no hubo noticias de la mujer, pero la lucha de sus familiares y la presión de la ciudadanía activaron el caso hasta que su cadáver y su presunto asesino fueron encontrados.

¿Un juicio casi definido?

Las bancadas de la Revolución Ciudadana y de Pachautik impulsan la censura política contra Carrillo. Ambos bloques suman 74 votos en el Pleno de la Asamblea y solo les faltarían 15 votos para confirmar la censura al ex Ministro.

Carrillo no solo enfrente las acusaciones por su actuación en el femicidio de María Belén Bernal. También fue convocado para que responda por las supuestas violaciones a los derechos de los manifestantes en las protestas de junio del 2022.

Esta parte del juicio es liderada por los legisladores del movimiento indígena. Ellos acusan a Carrillo de encabezar de supuestamente permitir las acciones que atentaron contra los derechos humanos.

Carrillo sostuvo que el juicio político en su contra fue una respuesta por los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado, que intentaron afectar a la democracia durante el paro indígena. «Ejerceré mi derecho a la defensa por escrito ante los tres juicios políticos que me sigue la Asamblea. Los intereses que hay detrás, son los mismos de junio del 2022 y octubre del 2019, que conspiran contra la democracia».

Un posible incumplimiento de funciones

Uno de los cargos contra el ex ministro Carrillo es que no cumplió con sus funciones en la búsqueda de María Belén Bernal. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Gisella Garzón, convocó a la madre de la abogada para que cuente su experiencia con el ex funcionario.

Otavalo dijo que durante la presencia de Carrillo no tuvieron «apertura para los procesos administrativos disciplinarios por parte de la POlicía». Ella sostuvo que tampoco tuvo respaldo en la investigación por parte del ex Ministro.

Su rol en el caso de María Belén Bernal terminó con la salida de Carrillo del Ministerio. Esa decisión la tomó el presidente Guillermo Lasso el 23 de septiembre de 2023.

Finalmente, si se llegará a confimar su censura política no podrá ejercer un cargo público en los dos próximos años.

