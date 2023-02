Cynthia es eliminada de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador y hoy Jamil, Alexandra, Henry, Cynthia, Sara y Raúl se enfrentaron en busca de un espacio en el anhelado top 10. Además, Hoy Johanna volvió a las cocinas y fue directo a eliminación tras ausentarse por una pérdida familiar.

“Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, por los mensajes, por estar siempre pendientes. Fue muy reconfortante para mi saber que acá también tengo una familia que quiere lo mejor para mí y por mi ángel, por mi Valentina, voy a seguir dándolo todo acá”, dijo Johanna.

🖤 Johannita ha pasado por una experiencia muy fuerte, pero ya está de regreso para darlo todo. MasterChefEcuador pic.twitter.com/VDaAMUuLcM — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

En esta ocasión los participantes recibieron una masterclass con la chef Carolina Sánchez. Hicieron una reinterpretación de la colada morada con técnicas de vanguardia y lo que aprendieron tuvieron que aplicarlo en las cocinas para preparar un plato ecuatoriano que los salve de ser eliminados.

🤓 Tremenda clase de la chef Carito, mucha técnica vanguardista. Seguro que los cocineros deberán aplicarlas luego. MasterChefEcuador pic.twitter.com/dI3JsJ2waW — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

Ya en las cocinas, los problemas empezaron cuando intentaron aplicar estas técnicas. Sara trató de hacer esferas pero cuando las colocó en el agua no se formaron y el aire de encebollado tampoco tuvo buenos resultados. Además, Raúl quiso preparar caviar de limón pero tampoco resultó.

Es algo difícil poner en práctica las técnicas de vanguardia pero seguro que Sara y Raúl lo logran resolver. MasterChefEcuador pic.twitter.com/6jaAAfYlFB — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

Cuando se acabó el tiempo en las cocinas, Jamil fue el primero en pasar al atril. Presentó un encebollado de alta cocina que enamoró a los jueces y por los sabores y la presentación se ganó un cachetito del chef Rausch.

La 'Mentalidad Michelín' de Jamil ha dejado la vara muy alta. Terminó la mala racha de Jamil. MasterChefEcuador pic.twitter.com/MWJl7f694Y — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

Sin embargo, el escenario para Sarita fue distinto. Llevó al atril encebollado mixto pero falló en la cocción de los camarones y calamares. Además, tuvo errores en la espuma y las esferas que los jueces no dejaron pasar.

Sarita recibe fuertes críticas por parte de los jueces. ¿Será la despesdida se Sarita? MasterChefEcuador pic.twitter.com/MGYmgOcdTg — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

La siguiente en ir al atril fue Cynthia y presentó un almíbar de pera con mousse de té matcha que no convenció a los jueces. El emplatado no se veía bien, las esferas de pera no se formaron y el plato se veía incompleto.

Cynthia falló en este reto, quizás no comprendió las instrucciones del jurado. MasterChefEcuador pic.twitter.com/wPwwjVi6l7 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

El último en pasar frente a los jueces fue Henry con una reinterpretación de ceviche Jipijapa. El atún tenía buena cocción, la espuma de maní buenos sabores.” Fantástico emplatado, me encantan las salsas. Te felicito Henry”, le dijo Irene.

¡Qué elegancia la de Francia! Se nota que Henry estudia mucho con este plato. MasterChefEcuador pic.twitter.com/oSilIzPh4p — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

El reto de hoy dejó un buen sabor en los jueces porque la mayoría de participantes se esforzaron en la preparación de sus platos. Sin embargo, decidieron que Cynthia abandone la competencia por los errores que cometió. Jamil, Johanna, Alexandra, Santiago, Henry, Sara, Andrés, Victoria, Sonnia y Raúl ya forman parte de top 10 de MasterChef Ecuador