Paso a paso para obtener el certificado de votación provisional en el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó la emisión del certificado de votación provisional para las personas que no sufragaron o que extraviaron su documento tras las elecciones generales del 9 de febrero de 2025.

Este certificado es necesario para realizar diversos trámites en Ecuador, pero su obtención no exime del pago de la multa por no votar, que asciende a USD 47. Según el CNE, el 17,73% de los ciudadanos no votó en las elecciones, lo que equivale a 2 439 125.

¿Cómo obtener el certificado provisional?

Existen dos opciones para obtener el documento:

De forma presencial en las 24 delegaciones provinciales del CNE.

en las provinciales del CNE. De manera virtual a través del portal oficial del CNE.

Pasos para solicitarlo en línea:

Ingresar a la página web del CNE en la sección ‘Servicios en línea‘: https://www.cne.gob.ec/servicios-en-linea/ Hacer clic en la pestaña ‘Certificado provisional’. Iniciar sesión con su cédula y clave. Si no tiene cuenta, debe registrarse con sus datos. Seleccionar la opción ‘Generación de certificado provisional‘ y así se puede obtener el documento.

En Ecuador, el voto es obligatorio para las personas de 18 a 65 años. De hecho, la falta de la papeleta es un impedimento para ocupar cargos públicos en Ecuador. Además, ese documento es solicitado para realizar diferentes trámites en Ecuador. Algunos de estos son:

Firma de documentos notariales : Este documento es requerido al momento de firmar contratos importantes, como promesas de compraventa de inmuebles.

: Este documento es requerido al momento de firmar contratos importantes, como promesas de compraventa de inmuebles. Apertura de cuentas bancarias : Es necesario presentar el certificado al abrir una cuenta en una institución financiera.

: Es necesario presentar el certificado al abrir una cuenta en una institución financiera. Solicitud de créditos : Las entidades financieras lo solicitan como parte de los requisitos para otorgar préstamos.

: Las entidades financieras lo solicitan como parte de los requisitos para otorgar préstamos. Servicio de Rentas Internas (SRI) : Apertura del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

: Apertura del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Postulación a empleos: Algunas empresas lo requieren como parte del proceso de selección de personal.

Para quienes no pudieron votar debido a problemas como la falta de cambio de domicilio electoral, existe la opción de solicitar un certificado de presentación en una mesa de votación distinta. Este documento permite realizar trámites por hasta 90 días, pero no reemplaza el certificado de votación definitivo.

El certificado de votación provisional tendrá vigencia hasta que se realice la segunda vuelta electoral en Ecuador, el próximo domingo 13 de abril del 2025, donde se elegirá al próximo presidente o presidenta. Tras votar se entregará la papeleta definitiva, que tendrá vigencia hasta los próximos comicios

