Uno de los incentivos del gobierno de Joe Biden para que los estadounidenses asistan a vacunarse contra el COVID-19 es ofrecer cerveza. El mandatario se comprometió a regalar una cerveza a todos los ciudadanos mayores de 21 años, siempre y cuando se cumpla el objetivo del plan de vacunación.

‘Get a shot, get a beer’ (recibe un pinchazo, recibe una cerveza) fue la frase con la que el presidente Biden anunció el incentivo. El plan incluye una nueva asociación con Anheuser-Busch, propietario de marcas como Budweiser, Ultra, Busch o Landshark., para ofrecer cerveza gratis para “celebrar la independencia del virus».

Today, we announced a month-long effort to pull out all the stops to free ourselves from this virus — and get as many Americans vaccinated as possible by July 4. Find a vaccine near you at https://t.co/4MYpWqXVVo. pic.twitter.com/CkiyywZBXm