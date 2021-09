César Rodríguez comenta sobre la actualidad del IESS

César Rodríguez, representante de los empleadores ante el IESS, comentó sobre los desafíos tras el reciente cambio al frente de la presidencia del Seguro Social.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Rodríguez indicó que en el anterior período de Jorge Madera se trabajó varios aspectos estructurales. Pero en los temas operativos se avanzó poco.

Por ello, César Rodríguez considera importante la percepción que se tiene del nuevo presidente del Consejo Directivo. «Vemos que es una persona ejecutiva, viene del sector privado, es exfuncionario de algunos hospitales de la capital y de algunos seguros de salud. Por ese perfil es una personas que dará un nuevo giro y vamos a apoyar para hacer cambios importantes a favor de los afiliados», afirmó.

Sobre la supuesta presencia de mafias al interior del IESS, César Rodríguez indica que no sabe si existan. Lo que sí afirma es que hay corrupción. «Esto obedece a la mala nominación de los gerentes y administradores de hospitales. El problema es que tenemos que hacer más control y nombrar bien a los gerentes. A veces la corrupción no es solamente ir a robar, sino no hacer las cosas apropiadas para que los hospitales funcionen», explicó.

«A veces tenemos temor de comprar por que la Contraloría nos puede glosar. Pero esa es parte de la función y responsabilidad de un administrador, ver que todo esté a tiempo y con valores correspondientes. Que no pase como ocurre, que los hospitales se quedan sin suero», indica.

Así, mira con optimismo el inicio de la nueva administración. «Esta semana habrá importantes cambios para comenzar una nueva época, nuevo momento que va a cambiar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social».

Sobre la falta de presupuesto, César Rodríguez indica que hasta que se consiga los recursos se puede buscar financiamiento.

