ChatGPT en WhatsApp: ¿Cómo funciona el envío de fotos y las respuestas sobre su contenido?

En un mundo cada vez más visual, las interacciones digitales también están evolucionando hacia una experiencia más rica y dinámica. WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, ha dado un paso más allá al integrar una función innovadora: permitir que los usuarios envíen fotos directamente al ChatGPT.

Y no solo eso, sino que ChatGPT es capaz de analizar estas imágenes y proporcionar respuestas detalladas sobre su contenido. Este avance es parte de cómo la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer un análisis de imágenes, haciendo las conversaciones más interactivas y accesibles.

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que hacer es añadir a ChatGPT como un contacto. El número del chatbot es +1 (1) (800) 242-8478. A ese contacto se puede enviar mensajes como a cualquier otro.

Enviar la imagen:

La primera parte del proceso es muy sencilla. Como usuario, simplemente abres una conversación con ChatGPT en WhatsApp y, en lugar de escribir un mensaje de texto, envías una foto.

Esta imagen puede ser de cualquier tipo, ya sea un documento, una escena de tu entorno, una captura de pantalla o incluso una foto de un objeto.

Análisis de la imagen:

Una vez que ChatGPT recibe la foto, el modelo utiliza su capacidad para procesar imágenes y brindar una descripción detallada de lo que contiene. Este análisis no solo se limita a reconocer objetos básicos como «un perro» o «una planta», sino que puede ofrecer descripciones más complejas, como identificar textos en imágenes, reconocer emociones en rostros o incluso contextualizar escenas.

Respuesta detallada:

Después de procesar la foto, ChatGPT te responderá con una descripción del contenido de la imagen. Por ejemplo, si envías una foto de un paisaje con montañas y un lago, el modelo podría describir el lugar y ofrecer información adicional, como tipos de paisajes o recomendaciones para actividades al aire libre.

Aunque hay lugares que no reconoce fácilmente y la plataforma tampoco tiene acceso a los metadatos de la foto, por lo que no podrá proporcionar la hora y ubicación de dónde fue tomada.

Interacción con fotos

Si tomas una foto de un documento o un cartel con texto, ChatGPT podría transcribir las palabras contenidas en la imagen y ofrecerte un resumen o explicación del contenido.

Por ejemplo, si envías una foto de una receta escrita a mano, ChatGPT puede identificar los ingredientes y pasos, e incluso sugerir modificaciones.

También es una herramienta útil para los turistas y viajeros. Al tomar una fotografía de un mapa o una guía turística, el bot puede traducirla al idioma que el usuario pida.

Pero no es todo. La moda también se beneficia de esta herramienta. Si envías una foto de una prenda de ropa, ChatGPT podría ayudarte a identificar el tipo de prenda o sugerir posibles combinaciones de atuendos.

Limitaciones

Aunque esta función es innovadora y poderosa, también tiene algunas limitaciones. En este momento, no todos los usuarios tienen acceso a esta capacidad, ya que depende de la versión y la integración de ChatGPT con WhatsApp.

Como con cualquier función que involucra el envío de fotos, es importante ser consciente de los aspectos de privacidad. Siempre asegúrate de que las imágenes que compartes no contengan información personal sensible o privada que no quieras que otros vean.

Al iniciar un chat con el bot de inteligencia artificial el primer mensaje hace referencia a las políticas de privacidad e incluye le mensaje «Las conversaciones pueden revisarse por motivos de seguridad».

