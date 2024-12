Chelsea cae ante el Ipswich con Moisés Caicedo en cancha. El cuadro londinense entró en una espiral negativa de resultados y cada vez se aleja de las primeras posiciones de la Premier League. En el partido jugado en la tarde del lunes 30 de diciembre del 2024, el equipo perdió 2-0 ante el Ipswich Town.

Este equipo lucha por no descender. Con la victoria ante el Chelsea, el Ipswich completó 15 puntos y está en el puesto 18. Aventaja al Leicester, que tiene 15 unidades y al Southampton, que tiene seis, los dos últimos equipos de la tabla de posiciones.

Moisés Caicedo tuvo un partido regular con los ‘Blues’, que con la derrota de esta jornada lleva tres partidos sin vencer. Chelsea empató con Everton como visitante sin goles y luego perdió 2-1 ante el Fulham en las dos anteriores jornadas.

Ipswich se puso en ventaja a los 12 minutos, con un penal concedido tras la revisión del VAR. Liam Delap definió en el ángulo inferior derecho del golero Jorgensen para poner el 1-0 en el marcador. Chelsea, en donde jugaron algunos suplentes, como el portugués Joao Félix no atinó defensa.

