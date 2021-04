China dice que su población creció en 2020

La población de China creció el año pasado, dijo el gobierno el jueves en respuesta a un reporte que apuntó que el censo podría registrar un sorpresivo descenso, lo que añadiría presión al crecimiento económico del gigante asiático.

La Oficina Nacional de Estadística no ofreció más detalles en su comunicado de una frase y señaló que el dato de población se dará a conocer más adelante.

Pero la inusual decisión de responder a la información publicada por The Financial Times refleja lo sensible que es esta cuestión.

Controles de natalidad

The Financial Times dijo que, según gente familiarizada con el asunto, se esperaba que el censo de 2020 muestre que la población, que superó los 1.400 milllones de personas en 2019, bajó por primera vez desde la hambruna que mató a millones entre 1959 y 1961.

El gobernante Partido Comunista ha impuesto controles de natalidad para limitar el crecimiento de la población desde 1980.

Sin embargo, una caída repentina reduciría la mano de obra en un momento en el que trata de apuntalar su crecimiento y reducir la pobreza.

“Según nuestro conocimiento, en 2020, la población de China siguió creciendo”, señaló la oficina de estadística en su web.

Tendencia de economías en desarrollo

Desde hace mucho tiempo se espera que la población de China alcance su máximo.

Además se espera que baje en línea con las tendencias en Corea del Sur y otras economías asiáticas en desarrollo.

Pero los investigadores señalan que, en China, ese declive podría comenzar antes de que alcance sus niveles de ingresos.

Economías desarrolladas como Japón y Alemania están tratando de dar con la fórmula para respaldar a una población envejecida con el descenso de su fuerza laboral.

Pero pueden aprovecharse de décadas de inversión en fábricas, tecnología y activos extranjeros, mientras que China tiene menos riqueza y sus industrias necesitan mano de obra joven.

AP